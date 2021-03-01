Мэр Орла показал как идет строительство школы в Зареченском

Строительство самой большой школы в Орле началось. Фото: instagram.com/parakhin_yuri

В Зареченском микрорайоне Орла стартовало строительство школы, которая станет самой большой в городе. Фотоснимками со стройплощадки поделился мэр Юрий Парахин в инстаграме.

У школы будет два здания - отдельные корпуса для ребят помладше и постарше, в общей сложности обучаться здесь смогут 1225 детей. Предусмотрены столовая на 600 мест и большой спортивный комплекс. При этом открыть свои двери учебное учреждение должно уже через полтора года, к декабрю 2022.

На месте пустыря появится школа. Фото: instagram.com/parakhin_yuri

- С января подрядчик активно включился в работу. Зона застройки очищена, материалы на стройплощадку завезены. Сейчас ведется разработка грунта под котлован и испытание свай. Сразу после этого формирование основного свайного поля объекта для обустройства фундамента будущей школы, - написал глава Юрий Парахин.