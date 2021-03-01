Закупка сухих пайков для школьников Орла привела к уголовному делу

Сухие пайки орловским школьникам предоставляли вместо завтраков во время дистанционки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

К уголовному разбирательству в Орле привела закупка сухих пайков для школьников. Провиант, который предоставляли детям во время удаленного обучения, приобретался по завышенной цене и у единственного поставщика.

Сухие пайки, состоящие из нескоропортящихся продуктов, ученикам предоставляли в качестве социальной поддержки вместо школьных завтраков весной 2020 года. Как выяснилось позже после прокурорской проверки, закупка проводилась с нарушением антикоррупционного законодательства.

- Общеобразовательными организациями Орла соответствующие договоры заключены с единственным поставщиком по завышенной стоимости, что повлекло причинение ущерба бюджету в размере более 3,5 млн рублей, а также нарушение прав несовершеннолетних на надлежащее обеспечение питанием, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Собранных надзорным ведомством фактов хватило для того, чтобы возбудить уголовное дело. Что и сделал региональный Следственный Комитет. Расследоваться оно будет по статье 286 УК РФ: "Превышение должностных полномочий".

Редакция "Комсомолки" в Орле будет следить за ходом расследования.

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