В Орле суд ужесточил наказание организаторам подпольного игрового салона

В Орле суд ужесточил наказание организаторам подпольных азартных игр Фото: Архив "КП"

В Орле областной суд ужесточил наказание организаторам подпольного игрового зала. Четверо членов преступной группы заплатят крупные штрафы в размере от 500 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

За время следствия и судебного разбирательства удалось установить, что целая группа осуществляла сопровождение подпольных игр. Игроков обманывали: когда автомат подходил к выигрышу зал закрывался и бонусы скручивались, чтобы играющий не получил своих денег. Игровой зал постоянно переезжал, пока в 2019 году полицейские не разоблачили подпольное казино.

Четверо фигурантов, выступавшие операторами игрового зала, признали свою вину, но от дачи показаний отказались. Суд первой инстанции назначил каждому выплатить штраф в размере от 150 до 400 тысяч рублей. В апелляции обвинитель просил пересмотреть такое решение и выбрать наказанием лишение свободы.

- Судебная коллегия назначила каждому орловцу наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Орловского областного суда.

Между тем главарь банды еще в розыске, а в отношении еще двоих фигурантов расследуется другое уголовное дело.