Орловские пенсионеры сразились в шахматном турнире. Фото: пресс-служба ПФР в Орловской области

В Орловской области пенсионеры сразились в шахматном турнире. Участие в спортивно-интеллектуальном состязании приняли 47 мужчин и женщин старшего возраста.

Встреча шахматистов-любителей состоялась 26 февраля, чемпионат стал уже седьмым. Участие в нем приняли жители Орла, Ливен, Мценска и еще 21 районах области. Судьей выступил президент Шахматной федерации региона Андрей Лунев, соревнования проходили в 7 туров, мужчин и женщин оценивали отдельно в личном зачете, также лучших шаматистов золотого возраста определили и в командном зачете.

В итоге победу в личном первенстве завоевал пенсионер из Малоархангельского района Сергей Себелев среди мужчин, среди женщин лучшей стала Галина Греценко из Ливенского района. В командном зачете "золото" чемпионата завоевали шахматисты Болховского района, сообщает пресс-служба отделения ПФР в Орловской области.