В Орловской области за год из-за плохих дорог случилось больше 200 ДТП

Нередко причиной ДТП становятся плохие дорожные условия Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области из-за плохих условий на дорогах за год произошло 229 ДТП. Причиной аварий становится отсутствие разметки, тусклое освещение, ямы и некачественная уборка снега зимой.

О ситуации рассказал глава региональной госавтоинспекции Александр Коршунов в отчете общественному совету при УМВД. Количество аварий, случившихся из-за недостатков улично-дорожной сети, снизилось в 2020 году на 17%, но все равно остается достаточно высоким. Помимо указанных выше причин, до ДТП доводит отсутствие или неправильная установка дорожных знаков, отсутствие тротуара, сужение проезжей части.

- По данным ДТП приняты следующие меры реагирования: возбуждено 74 дела об административных правонарушениях, выдано 26 предписаний, внесено 36 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, направлено 26 информаций в органы прокуратуры, - рассказал Александр Коршунов.