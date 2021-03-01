Коронавирус в Орловской области, 1 марта 2021: заболели еще 89 человек

Коронавирус в Орловской области, 1 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 марта, федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса в регионах России. За минувшие сутки в Орловской области заболевание подтвердилось у 89 человек.

В настоящее время на лечении находятся 2553 орловца. Всего за весь период пандемии заразились 30 361 человек, из них 27 368 смогли выздороветь. Накануне из больниц выписались 94 жителя региона.

Подтверждено еще две смерти от коронавируса. Всего пандемия унесла жизни уже 440 человек.

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