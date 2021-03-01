В Хардиково под Орлом в горящем фургоне пострадал мужчина Фото: Архив "КП"

В воскресенье, 28 февраля, в деревне Хардиково Орловского района произошел пожар. Огонь охватил фургон, припаркованный на автостоянке на Совхозной улице.

ЧП произошло в пять часов утра. К моменту прибытия пожарных в машине горела кабина. Пострадал 48-летний мужчина.

- В результате пожара в автомобиле выгорела кабина и термические повреждения получила стена, прилегающая к ней. Причина пожара выясняется, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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