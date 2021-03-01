В Орловской области в программе «Земский доктор» принял участие 201 врач

В Орловской области продолжают реализовать программу «Земский доктор» Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают реализовать программу «Земский доктор». Подъемный один миллион рублей получают врачи, решившиеся на переезд в сельскую местность.

С 2012 года, как рассказал «Комсомольской правде-Орел» руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин, участниками программы стал 201 врач-специалист.

Главное условие участия в программе – нужно отработать по трудовому договору в сельской местности пять лет.

Кроме того, с 2018 года в Орловской области реализуется программа «Земский фельдшер». В ней приняли участие, получили выплаты по 500 тысяч рублей и переехали на работу в деревню 60 фельдшеров, акушерок и медсестер.

- По вопросам участия в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» необходимо обращаться в отдел по работе с кадрами подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области, - пояснил Иван Залогин.

Уточнить информацию по программам можно по адресу город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, 22 (3 этаж, кабинет №311) или по телефону (4862) 43-42-97.