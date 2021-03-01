В ДТП на Комсомольской улице Орла пострадал девятилетний мальчик. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В субботу, 27 февраля, в Заводском районе Орла произошла авария. На Комсомольской улице недалеко от дома №270 не смогли разъехаться «Рено Логан» и «Опель». Пострадал маленький пассажир одной из иномарок.

ДТП случилось в 14:15 часов дня. 31-летняя водитель «Рено» вместе с ребенком выезжала с прилегающей к дому территории и врезалась в «Опель», который ехал по Комсомольской в сторону Карачевского шоссе.

- В результате ДТП девятилетний пассажир автомобиля «Рено» получил телесные повреждения. После оказания первой медицинской помощи, отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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