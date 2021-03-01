В Орловской области перед судом окажется ревнивый муж

Орловской области перед судом окажется ревнивый муж Фото: Архив "КП"

В Орловской области на скамье подсудимых вскоре окажется 42-летний житель Болховского района. Ему инкриминируют сразу четыре серьезных уголовных статьи, связанных с попыткой убить приятеля жены.

В мае 2020 года орловец заподозрил супругу в измене и решил отомстить ей и ее знакомому, с котором у нее завязались близкие отношения. Изрядно подвыпив, мужчина напал на жену, жестоко избил, пустил в дело нож и топор. Только благодаря тому, что женщину вовремя успели довести до больницы, ее удалось спасти.

Но на этом ревнивец не остановился и отправился расквитаться с соперником. Приятель супруги сидел за рулем своей машины, когда на него накинули автомобильный ремень, стали душить и резать шею канцелярским ножом.

Однако мужчина смог дать отпор, сломал нож и выбрался из машины. Тогда ревнивый супруг решил придавить его машиной, довершить дело ножом и заодно украсть чужой мобильник. К счастью, к этому времени уже прибыла полиция и скорая. Пострадавший выжил.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.