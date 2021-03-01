Ярмарки в Орле оставят на прежних местах, мэр подписал постановление

Ярмарки в Орле останутся на прежних местах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле подходит к концу скандальная история с ярмарками выходного дня на Комсомольской площади и площади Жукова. Администрация города отказалась от идеи об их переносе. Соответствующее постановление №624 мэр Орла Юрий Парахин подписал 20 февраля.

Ярмарки выходного дня в Орле

Согласно постановлению «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2021 – 2022 годах» ярмарки останутся на прежних местах. Они вновь включены в список ярмарочных площадок города.

Ярмарки выходного дня в Орле

На Комсомольской площади выделено для торговли 130 мест, на площади Жукова -126 мест.