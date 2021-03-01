На улицах Раздольной и Бурова в Орле сделают ямочный ремонт

На улицах Раздольная и Бурова в Орле сделают ямочный ремонт. Фото: пресс-служба администрации города

На этой неделе в Северном районе Орла планируют провести ямочный ремонт литым асфальтом. Подрядной организации предстоит залатать 70 кв. метров на улице Раздольной и 140 кв. метров на улице Бурова.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, ямочный ремонт дорог в городе выполнен на площади 788 кв. метров. Литой асфальт уложили по улицам Брестская, Генерала Родина, Раздольная, Лескова, Красноармейская, 1-я Курская, 2-я Курская, 4-я Курская, 1-я Посадская, Пушкина, Космонавтов, Ляшко, Гагарина, М. Горького и Болховском шоссе.

Работы велись также на Карачевском шоссе и кольцевой развязке перед Лужковским мостом. Ряд улиц отсыпают щебнем. Среди них Емлютина, Зеленина, Генерала Ковалева, Андреева, Латышских Стрелков, МОПРа, Машиностроительная, Спивака, Генерала Родина и другие.

- Ямочный ремонт литым асфальтом допустим при температуре не ниже 10 градусов и при отсутствии снега на дорожном полотне, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.