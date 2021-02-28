Коронавирус в Орловской области на 28 февраля: на лечении 2560 человек, умерли двое

Коронавирус в Орловской области на 28 февраля Фото: Архив "КП"

Сегодня, 28 февраля, федеральный оперштаб обновил информацию о распространении коронавируса в регионах России. В Орловской области количество новых случаев заражения продолжает снижаться. За последние сутки заболели 86 человек.

За весь период пандемии в регионе заболели 30272 орловца. В настоящее время на лечении дома и в стационарах находятся 2560 человек. Коронавирус смогли победить 27 274 жителя Орловской области.

Накануне из больниц выписались 97 человек.

Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости продолжают фиксироваться смертельные исходы пациентов с коронавирусом. Федеральный опернштаб подтвердил смерть еще двух человек. Пандемия унесла жизни уже 438 орловцев.