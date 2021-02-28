Первый день весны в Орловской области будет солнечным и теплым Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пришедшая на уходящей неделе в Орловскую область оттепель задержится. Первые дни весны будут с плюсовыми температурами. Рассказываем, какую погоду ожидать от 1 марта 2021.

Как рассказал «Комсомолке» начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, в понедельник, 1 марта, ночью возможен небольшой снег. Днем без существенных осадков.

Погода будет ясной, а столбики термометров днем поднимутся до +4 градусов тепла. Однако ночью подморозит. Температура опустится от -2 до -7 градусов мороза.

Ветер переменный 3-8 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

По предварительным данным синоптиков, небольшие дневные морозы нагрянут на праздничных выходных.