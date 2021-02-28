В Орловской области на развитие семейных ферм выделят 24 миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В 2021 году в Орловской области планируют выделить 24 миллиона рублей на развитие семейных ферм. Гранты для супругов, организовавших крестьянское (фермерское) хозяйство, можно будет потратить на строительство, капитальный ремонт, покупку техники и сельскохозяйственных животных и птиц, а также частичного погашения кредита.

Как рассказал «Комсомольской правде-Орел» руководитель регионального Департамента сельского хозяйства Александр Шалимов, главное условие участие в программе – семья должна быть сельхозпроизводителями, зарегистрированными в сельской местности более 12 месяцев.

- Развитие семейных ферм предусматривает погашение не более 20% льготного инвестиционного кредита на реализации проекта участника Программы. А также уплату процентов по кредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта, - добавил Александр Шалимов.

Подробности о грантах на развитие семейных ферм можно узнать в Департаменте сельского хозяйства Орловской области по телефону (4862) 750-568.