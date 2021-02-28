Полицейские задержали в Орле новгородца, тайно перепродавшего чужую машину Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла полицейские наведались в гости к 39-летнему мужчине, устроившего аферу с покупкой и продажей машины. Житель Новгорода временно проживал в нашем городе, однако успел за это время стать фигурантом уголовного дела.

Мужчина увидел на рекламном интернет-сайте объявление о продаже отечественной легковушки за 50 тысяч рублей и связался с 20-летним продавцом из Орла. Он убедил его, что хочет купить автомобиль, но пока у него проблемы с финансами и деньги отдаст позже. Доверчивый орловец отдал ему ключи. В итоге ни машины, ни денег.

Как позже выяснили сотрудники полиции, новгородец успел продал чужую легковушку.

- Гражданин не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.