В «Лыжне России – 2021» приняли участие около 1300 жителей Орла. Фото: пресс-служба администрации города

В субботу, 27 февраля, в Медведевском лесе прошли спортивные соревнования «Лыжня России – 2021». В массовом заезде приняли участие около 1 300 жителей Орла в возрасте от 12 до 55 лет и старше.

Это первая гонка за несколько лет. В 2020-м «Лыжню России» в Орловской области отменили из-за аномально теплой погоды и отсутствия снега. В этом году ее тоже переносили, но из-за его обилия и морозов.

Соревнования прошли по четырем дистанциям: 1 км, 3 км, 5 км или 10 км. В каждой возрастной категории были определены победители, среди которых распределись 1, 2 и 3 место.

Среди самых юных участников гонки от 12 лет и моложе 1 место занял Тимофей Власов, среди юношей и девушек в возрасте 15-13 лет – Алексей Шелудяков и София Леонова.

Среди 16-летних и 18-летних лучшими стали Владислав Агаев и Дарья Ивашкова. Первые места среди участников 19-54 лет заняли Алексей Барков и Наталья Андреева.

В любительском забеге победу одержали Елена Левчук, Андрей Хотелович и Валентина Золотухина.

- Победители и призеры лыжни получили традиционные дипломы, медали и кубки, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.