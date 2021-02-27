Прокуратура ведет проверку качества уборки Орла от снега и талой воды

Прокуратура ведет проверку качества содержания дорог Орла Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Февральская оттепель принесла в Орел немало проблем. Городские улицы, дворы и дороги быстро заполнились талой водой со льдом. Накануне, 26 февраля, пешеходы и автомобилисты активно обсуждали ситуацию в соцсетях.

Сегодня стало известно, что разбираться в качестве обслуживания дорог города и нарушении безопасности дорожного движения будет прокуратура Орловской области. Ведомство организовало проверку совместно с сотрудниками регионального ГИБДД.

- Будет проверено исполнение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, дорожной деятельности и сфере закупок. Кроме того, совместно со специалистами будут обследованы автомобильные дороги, которые ремонтировались по муниципальным контрактам, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Ведомство намерено дать оценку действиям или бездействию должностных лиц и принять комплекс мер реагирования.