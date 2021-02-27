Коронавирус в Орловской области, 27 февраля: заболели 88 человек

Коронавирус в Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня федеральный оперативный штаб публиковал обновленные данные о коронавирусе в регионах России. Согласно свежей информации на 27 февраля 2021, в Орловской области заболели 88 человек.

Количество заболевших продолжает снижаться. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость упала почти на 30%. Коэффициент распространения коронавируса на данный момент составляет 0,91.

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За весь период пандемии количество заразившихся составляет 30.186 человек.

Сейчас на лечении дома и в стационарах находятся 2573 орловца. Накануне из больниц выписался 101 человек. Всего смогли победить заболевание 27 177 жителей региона.

Заболевание унесло жизни 436 орловцев. Сегодня оперштаб подтвердил еще две смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Число смертей на 100 тысяч человек составляет 58,3 (для сравнения в Московской области 61,7).