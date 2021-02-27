В Орловской области ищут 18 педагогов для программы «Земский учитель»

В Орловской области ищут 18 педагогов участия в программе «Земский учитель» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области начался новый этап реализации программы «Земский учитель». В этом году подъемный миллион рублей смогут получить 18 педагогов, решившихся на переезд для работы в сельской местности.

Как сообщила «КП-Орел» руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова, вакантными в районах области оказались должности учителей английского и немецкого языков, математики, физики, биологии, истории и обществознания, русского языка и литературы, физической культуры и ОБЖ.

Условие получения выплаты и трудоустройства – это необходимость отработать в сельской школе пять лет. При этом учебная нагрузка должна быть не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Принять участие в программе «Земский учитель» могут учителя до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее педагогическое образование.

Прием документов проходит с 10 января по 15 апреля 2021 года включительно. Регистрирует и собирает заявки Институт развития образования по адресу: Орел, улица Герцена, 19, кабинет №36 или по электронной почте ooiro@yandex.ru с пометкой «Конкурсный отбор – Земский учитель».

Уточнить информацию об участии в программе можно по телефону: (4862) 55-38-03 (Институт развития образования).