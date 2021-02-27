В Орловской области госуслугой на переселение воспользовались 36 безработных

Переехать на работу в село по направлению центров занятости решились только четыре человека Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает действовать специальная государственная услуга для безработных. По их желанию служба занятости может посодействовать их переезду вместе с семей в другую местность для трудоустройства.

Как сообщила «Комсомольской правде-Орел» начальник регионального Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, в 2020 году и январь - февраль 2021-го госсулугой воспользовались 36 безработных орловцев. Из них 17 человек переехали из одного района в другой, а трое перебрались за пределы нашего региона.

- В рамках оказания государственной услуги четыре человека переехали в сельскую местность. Безработные были трудоустроены на рабочие профессии, такие как заведующий складом, повар, подсобный рабочий, - рассказала «КП» Ирина Гаврилина.