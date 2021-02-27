В Орловской области зафиксировали 424 случая незаконного получения пособия по безработице

Пособие, полученное незаконно, орловцам пришлось вернуть Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявили 424 случая незаконного получения пособия по безработице в 2020 году. Далеко не все жители региона, вставшие на биржу труда, оказались честны.

По данным регионального Департамента соцзащиты, было зафиксировано более десятка случаев подачи недостоверных сведений в центры занятости. Однако самая распространенная ситуация – это когда человек сам нашел работу или стал пенсионером, но не сообщил об этом и продолжил получать пособие.

В случае, если человек незаконно получал пособие по безработице, ему предстоит вернуть полученную сумму. Может это грозить и уголовным делом.

- Гражданин может быть привлечен к ответственности по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В прошлом году было заведено одно уголовное дело. Подавляющее большинство неправомерно полученных пособий возвращено добровольно, - сообщили «КП» пресс-службе Правительства Орловской области.