В марте в Орловском онкодиспансере заработает компьютерный томограф

В Орловском онкодиспансере закончились пуско-наладочные работы с новым компьютерным томографом. Обследования пациентов на нем начнут проводить уже в марте.

Ранее здесь установили линейный ускоритель, закупили дыхательное оборудование, несколько видеоэндоскопических комплексов, электрохирургические аппараты и анализаторы, роботизированную систему гистологической и иммуногистохимической диагностики. Общая стоимость оборудования составляет почти 327 миллионов рублей

Что же касается компьютерного томографа, то, по словам главы орловского облздрава Ивана Залогина, аппарат имеет 128 срезов и ему нет аналогов в нашем регионе.

- - Закупленное оборудование позволит быстрее и качественнее проводить анализы, в том числе получать данные о характере опухоли. В целом, все оборудование направленно на раннее выявление патологий, - пояснил губернатор Андрей Клычков.