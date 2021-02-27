На Раздольной улице Орла продолжат строить многоэтажки Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла продолжит разрастаться многоэтажная жилая застройка. Новые высотные здания построят в квартале № 831 на улице Раздольной.

Участок площадью 7 312 кв. метров передали без торгов в аренду на пять лет строительной фирме ООО «РП-Строй». Соответствующее распоряжение подписал 26 февраля губернатор Андрей Клычков.

- Ранее эта строительная компания исполнила обязательства застройщика перед обманутыми дольщиками, чьи права были нарушены. В частности, организация достраивала дом №11 по улице Раздольная, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

По закону, компания, которая взяла на себя обязательства по завершению недостроенных многоквартирных домов, имеет право на получение земельного участка под жилую застройку без торгов.

Об этом гласит подпунктом 3.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ (Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов).