Только вплавь: с началом оттепели Орел залило водой

"Неожиданная" оттепель в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 26 февраля, в Орел нагрянула оттепель. Весенняя погода, солнце и щебетание птиц в этот день для многих омрачили неубранные дворы и дороги.

Февральская оттепель в Орле 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прошедший две недели назад сильный снегопад напомним о себе. Огромные сугробы и не вывезенный с улиц и дворов снег начал таять, превратив их в непроходимые русла рек и мини-озер. Даже центр Орла – улица Ленина «поплыла». При этом под водой лежит лед и риск упасть возрастает.

Февральская оттепель в Орле 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На работу коммунальных служб жалуют и пешеходы, и водители.

Февральская оттепель в Орле 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Теперь нам только вплавь домой добираться, - сетуют жители Орла в соцсетях.

Февральская оттепель в Орле 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

При этом на этих выходных плюсовые температуры сохранятся, к тому же к ним прибавится еще и дождь. Насколько эффективно справятся с уборкой города коммунальщики покажет время.

Февральская оттепель в Орле 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До 1 марта должна пройти внеплановая проверка жилищной инспекции во дворах домов, тоже изрядно подтопленных после оттепели.

Февральская оттепель в Орле 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО