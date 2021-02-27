Только вплавь: с началом оттепели Орел залило водой

"Неожиданная" оттепель в Орле
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Накануне, 26 февраля, в Орел нагрянула оттепель. Весенняя погода, солнце и щебетание птиц в этот день для многих омрачили неубранные дворы и дороги.
Февральская оттепель в Орле 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Прошедший две недели назад сильный снегопад напомним о себе. Огромные сугробы и не вывезенный с улиц и дворов снег начал таять, превратив их в непроходимые русла рек и мини-озер. Даже центр Орла – улица Ленина «поплыла». При этом под водой лежит лед и риск упасть возрастает.
Февральская оттепель в Орле 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На работу коммунальных служб жалуют и пешеходы, и водители.
Февральская оттепель в Орле 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Теперь нам только вплавь домой добираться, - сетуют жители Орла в соцсетях.
Февральская оттепель в Орле 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
При этом на этих выходных плюсовые температуры сохранятся, к тому же к ним прибавится еще и дождь. Насколько эффективно справятся с уборкой города коммунальщики покажет время.
Февральская оттепель в Орле 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
До 1 марта должна пройти внеплановая проверка жилищной инспекции во дворах домов, тоже изрядно подтопленных после оттепели.
Февральская оттепель в Орле 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Февральская оттепель в Орле 2021
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО