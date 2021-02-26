В одном из общежитий Орла поселился похититель техники Фото: Архив "КП"

В Орле жительница одного из общежитий стала жертвой вора. У женщины пропала кухонная техника: хлебопечка, микроволновка, тостер и мясорубка в придачу.

Орловчанка, живущая в общежитии в Советском районе города, обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что техника находилась на общей кухне и однажды исчезла. Ущерба насчитали примерно на 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции завели уголовное дело о краже и взялись за розыск вора. Оказалось, что у краже имеет отношение сосед орловчанки. Тот снимал здесь же комнату и позарился на чужое.

- Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество. Подозреваемый задержан. Ведется следствие, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.