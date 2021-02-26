Массовая гонка "Лыжня России" пройдет в Орле 27 февраля

Около двух тысяч лыжников выйдет на старт 27 февраля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В субботу, 27 февраля, в Орловской области состоится массовая гонка "Лыжня России". На старт Всероссийского спортивного события в нашем регионе выйдет около двух тысяч человек.

Самым массовым соревнование будет в Орле, лыжню подготовили в Медведевском лесу. Старт должен был состояться еще 21 числа, но его перенесли из-за обильного снегопада.

Регистрация лыжников начнется в 9 утра, в 11.30 состоится официальное открытие соревнований, в 12.00 - первый старт. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 1, 3, 5 и 10 километров.

Как рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области, гонка также состоится в Ливенском, Болховском, Новодеревеньковском, Залегощенском, Кромском, Должанском и Свердловском районах.