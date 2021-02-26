Названы улицы Орла, которые отремонтируют в 2022 году

Фото: КОВАЛЕНКО Вячеслав

Стало известно, какие улицы планируют отремонтировать в Орле в 2022 году. Мэрия опубликовала список, пока что он предварительный.

Речь идет о ремонте в рамках нацпроекта "Безопасные и качественный автомобильные дороги". Всего через год планируется привести в порядок 15 участков.

Это улицы Гостиная, Карачевская, Пушкина (от Красного моста до Старо-Московской), Карачевское шоссе, Мостовая, Раздольная (участок от Михалицына до Бурова), Космонавтов, Бурова, Комсомольская (от Кромского шоссе до Карачевского и от Красина до ул. Гостиной), Ломоносова, Бульвар Молодежи, Германо, Березовая, Пионерская и Ремонтный переулок, как сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Окончательно список дорог, ожидающих ремонт, скорректируют когда будет утверждено финансирование.