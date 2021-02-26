Погода в Орле: в последние выходные зимы до +5 и дождь

Похоже, в Орел спешит весна Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В последние выходные зимы в Орле и области ожидается погода больше похожая на весеннюю. Термометры покажут до +5 градусов, пойдет дождь.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 27 февраля пасмурно. В ночное время +1, небольшие осадки в виде дождя со снегом. Днем воздух прогреется до +5, небольшой дождь. Атмосферное давление 739 мм рт.ст., ветер северо-западный 5 м/с.

В воскресенье, 28 февраля, чуть холоднее. Ночью мороз до -1 градуса, возможен дождь со снегом. Днем термометры покажут до +3, небо пасмурное, небольшой дождь. Давление поднимется до 746 мм рт.ст., ветер сохранит направление, скорость 4 м/c.

По предварительным прогнозам синоптиков первая неделя марта отметится в Орле перепадами температур от небольшого минуса к небольшому плюсу.