В Детском парке Орла появились спортивные тренажеры

Фото: пресс-служба администрации Орла

В скором времени жители Орла смогут тренироваться на свежем воздухе. В Детском парке оборудуют специальную площадку для физической активности: уже началась установка тренажеров.

Площадка для воркаута предусмотрена планом реконструкции парка. Само общественное пространство преобразилось в 2020 году, обновление продолжится и в 2021.

- Тренажеры будут пригодны и для эксплуатации маломобильными группами населения, а для безопасных занятий под ними оборудуют прорезиненное покрытие, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Какие еще работы предусмотрены в парке в этом году? Как сообщает пресс-служба, на склонах появится кустарник, фестивальную площадку огородят, а в Почтовом переулке появятся дополнительные фонари. Также будет отремонтировано здание администрации парка, а зоовыставка переедет в другое здание.