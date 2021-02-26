Орловская прокуратура проверит, соблюдает ли служба соцзащиты права многодетных

Семьи жалуются на отказы в ежемесячных выплатах Фото: Архив "КП"

В Орловской области прокуратура начала проверку органов социальной защиты. Причиной стали жалобы многодетных семей на постоянные отказы в ежемесячных выплатах на малышей от трех до семи лет, а также отказе на получение статуса многодетных.

- Будет проверено соблюдение законодательства и дана оценка ведомственного контроля со стороны областного Департамента соцзащиты. По результатам проверки будут приняты меры реагирования в целях восстановления законности, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.