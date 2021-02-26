В Орле задержан водитель без прав, устроивший беспредел на дорогах

Машина отправилась на штрафстоянку. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские задержали водителя, решившего прославиться сомнительным способом. Юноша на убитых жигулях гонял по встречной полосе, пугал пешеходов и устроил дрифт под окнами здания областного правительства. Видео глупых и опасных маневров "гонщика" попало в сеть и вызвало негодование общественности.

То ли 21-летнему парню оказалось некуда девать энергию, то ли не хватило внимания. Молодой человек, у которого не оказалось даже водительских прав, сел за руль расписанной из баллончика "Четырнадцатой" и стал кататься по городу, всячески провоцируя аварийную ситуацию. Впрочем, через некоторое время из салона легковушки, которую он одолжил у знакомого, ему пришлось пересесть на стул в кабинете полиции.

Лихачу придется раскошелиться на штрафы

- Гражданин вину признал, в отношении него составлено 14 административных протоколов по различным статьям КоАП РФ, в том числе: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, за неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения, не предоставление преимущества пешеходам, движение по тротуару, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь лихачу придется раскошелиться на штрафы. Машину поместили на штрафстоянку.