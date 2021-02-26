Коронавирус в Орловской области на 26 февраля: число умерших достигло 434

Коронавирус в Орловской области на 26 февраля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 февраля 2021, федеральный оперштаб обновил данные по ситуации с коронавирусом в регионах России. В Орловской области заболели еще 90 человек. На лечении сейчас находится 2588 жителей региона.

За весь период пандемии в Орловской области заболели 30 0098 человек, из них 27 076 смогли победить болезнь и вернуться к нормальной жизни. Накануне из больниц выписались 99 орловцев.

Статистика смертности вновь пополнилась. Умерли еще два человека. За весь период пандемии скончались 434 орловца с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.