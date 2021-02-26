В Орле 3 марта завоют сирены

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и районных центрах области на будущей неделе, в среду 3 марта, завоют сирены. Жителям не стоит пугаться: МЧС проведет проверку технического состояния систем оповещения.

Проверка запланирована на период времени с 10.30 до 12.30. Она плановая и нужна, чтобы проверить работоспособность аппаратуры, а также готовность дежурных к передаче и приему сигнала.

- Просьба ко всем жителям Орловской области при включении электросирен сохранять спокойствие, - обращаются к орловцам в регуправлении МЧС.