В Орле с реализации сняли 30 килограмм рыбы без документов Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла владельца магазина оштрафовали за рыбу без документов. В конце января сомнительный товар индивидуального предпринимателя выявили инспекторы Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Бизнесмену пришлось снять с реализации без малого 30 килограмм рыбы.

Как пояснили «КП» в надзорном ведомстве, продукция была без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Кроме того, торговая площадка не была зарегистрирована в реестре поднадзорных объектов «Цербер» и в системе «Меркурий».

- Был составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». В феврале индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа, - сообщили «КП» в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.