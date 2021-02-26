В Орловской области 15 человек погибли в пожарах с начала года

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области с начала года произошло более 170 пожаров. К сожалению, в происшествиях есть жертвы.

О ситуации рассказал глава регионального Управления МЧС Александр Новиков на тематическом брифинге. По оперативным данным, в 2021 году произошло на 27% больше пожаров, чем за такой же период 2020-го года. Жертвами дыма и огня стали 15 человек.

- Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в частных жилых домах, в квартирах многоквартирных жилых домов, в надворных постройках, на транспортных средствах, на мусорных площадках и в мусорных контейнерах, - рассказал Александр Новиков.