Работающим орловцам в возрасте 65 и старше продлили больничный на март

Орловцам в возрасте 65 и старше продлят больничный до конца марта Фото: Ольга СУПОНЕВА

Для работающих жителей Орловской области в возрасте 65 лет и старше продлили больничный на март 2021 года. В регионе все еще сохраняется угроза распространение коронавируса.

Решение о продлении оплачиваемого больничного для орловцев старшего возраста было принято накануне, 26 февраля, на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. Как и прежде, больничный могут получить работники не перешедшие на удаленку и не находящиеся в отпуске. При этом орловцы не могут покидать места пребывания и обязаны соблюдать карантинный режим.

- Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Достаточно уведомить о своем решении работодателя любым удобным способом. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.