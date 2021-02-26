До 1 марта жилищная инспекция проверит качество уборки дворов в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Последствия прошедшего в Орле несколько недель назад снегопада до сих пор не могут ликвидировать. Сейчас в город пришла оттепель и снежные «горы» начали стремительно таять.

В ближайшее время до 1 марта жилищная инспекция проведет внеплановые выездные проверки на предмет ненадлежащей расчистки дворовых территорий от снега. Пока проверены 50 дворов, которые обслуживают 12 управляющих организаций.

- С 8 по 25 февраля к нам поступило 9 обращений от граждан о ненадлежайшей уборки снега во дворах. Все обращения были решены положительно, - рассказала Татьяна Горбашева, начальник управления государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Телефон жилищной инспекции (4862) 54-02-17.