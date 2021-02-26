Коронавирус в Орловской области: учителя стали чаще болеть Фото: Архив "КП"

Накануне, 25 февраля, в Орле прошло очередное заседание оперштаба. В центре внимания по-прежнему ситуация с коронавирусом. О том, в каких сферах труда самые высокие показатели заболеваемости рассказал глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Согласно представленной Александром Румянцевым информации, за последнюю неделю среди работающего населения случаи заражения преобладали среди работников образования - 17,6% (55 человек).

На втором месте по заболеваемости работников сферы здравоохранения – 14,1% (44 человека), на третьем - государственных служащих – 10,2% (32 человека). Наблюдается рост заболеваемости среди работников пищевой промышленности, сферы культуры и услуг.

При этом наметился спад заболеваемости среди работников торговли непродовольственными товарами, водителей, сотрудников промышленных предприятий.

- В сравнении с предыдущей неделей количество заболевших среди работающего населения уменьшилось на 8%, - пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области.