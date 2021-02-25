Гостиницу «Русь» в Орле предложили переформатировать под офис для госслужащих

Акции "Орел-Отеля" за 1 млрд 93 млн рублей пытаются продать уже не первый год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжают спорить из-за будущего АО «Орел-Отеля». Уже несколько лет 100% его акции на 1 млрд 93 млн рублей пытаются продать, чтобы пополнить городской бюджет. Однако пока без особого успеха.

Как сообщил на заседании горсовета 25 февраля 2021 заместитель мэра Орла Игорь Краличев, гостиницами в конце прошлого года интересовались два коммерческих банка. Они получили всю необходимую информацию по акциям, однако пока вопрос о покупке не стоит.

Ряд депутатов горсовета оказались скептично настроены в вопросе того, что кто-то купит акции. Прозвучали и идеи о том, что стоит переформатировать гостиницу «Русь» под бизнес-центр и сдавать его в аренду для офисов различных госструктур.

- Сейчас многие государственные организации арендуют помещения у коммерческих фирм. Правильнее будет сделать свой бизнес-центр и предоставлять скидки на аренду для своих. Деньги остались бы в городском бюджете, - предложил депутат Виталий Рыбаков.

В свою очередь Игорь Краличев пояснил, что сейчас администрация Орла прорабатывает ситуацию с тем, что ряду управлений и других госструктур приходится арендовать помещения у частников.