В Орле выясняют причину смерти мужчины во дворе дома в Заводском районе

Следственный комитет организовал доследственную проверку Фото: Архив "КП"

В среду, 24 февраля, возле многоквартирного дома в Заводском районе было найдено тело 60-летнего мужчины. Видимых следов насильственной смерти на нем не обнаружили, однако выводы предстоит сделать медэкспертам.

Следственный комитет уже организовал доследственную проверку и устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе исследования и экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.