Ветераны ВОВ получили право на захоронение на историко-мемориальном кладбище Орла

Историко-мемориальное кладбище в Орле на Наугорском шоссе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловским ветеранам Великой Отечественной войны, обладателям ордена «За заслуги перед Отечеством» и Героям Труда РФ дали право на захоронение на историко-мемориальном кладбище облцентра. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании 25 февраля 2021.

Напомним, историко-мемориальное кладбище расположено в стороне от гражданского кладбища на Наугорском шоссе. Существует оно здесь с 2016 года, однако далеко не все орловцы знают о нем.

Ранее здесь можно было хоронить только узкий круг выдающихся людей: почетных граждан Орла, Героев Советского Союза и России, Герои соцтруда, лауреатов государственных премий СССР, Российской Федерации (РСФСР) и Совета Министров СССР и РСФСР. Далеко не все ветераны обладают подобными регалиями.

Депутат Марина Франко выступила с инициативой по историко-мемориальному кладбищу и ветеранам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- На одной из встреч с жителями моего округа, жена одного из ветеранов рассказала мне, что когда он умер, ей пришлось очень нелегко с поиском места для захоронения. Я считаю, что наши ветераны достойны покоиться со всеми почестями и в достойном месте, - рассказала депутат Марина Франко, ставшая инициатором включения ветеранов в обновленный список.