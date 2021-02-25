Сваи временного моста для пешеходов в Орле установят за 10 дней

На Красном мосту в Орле полностью сняли асфальтовое покрытие. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

В Орле продолжаются демонтажные работы на Красном мосту. Пока по закрытому пешеходному тоннелю ходят люди, но к апрелю вблизи реконструируемой переправы должен появиться специальный временный мост.

Первые сваи подрядчик вбил накануне. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Ремонт Красного моста в Орле. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Накануне с помощью 100-тонного крана строители вбили в дно первую сваю для пешеходного моста. Еще предстоит установить 35 свай со сторонгы памятника Ивану Грозному. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в соцсетях, работу планируют закончить за 10 дней.

- В целом отмечу, что реконструкция ведется в хорошем темпе, - подчеркнул глава региона.

На Красном мосту в Орле работает 100-тонный кран. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Сейчас на Красном мосту уже полностью сняли асфальтовое покрытие и убраны трамвайные пути. Рабочие заканчивают демонтаж старого бетона и снимают штукатурки с кирпичных арок на подходах. Подрядчик приступил к разборке опор освещения.