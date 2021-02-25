Орловцы смогут пройти реабилитацию после коронавируса в санатории "Дубрава" Фото: Архив "КП"

В Орловской области для тех, кто переболел коронавирусом организуют 10-дневную бесплатную реабилитацию в санатории «Дубрава». Направление дает лечащий врач с учетом тяжести состояния пациента.

Пройти реабилитацию можно в течение трех месяцев после перенесенного коронавируса. Для восстановления организма орловцев ждет комплекс процедур от ингаляций, сеансов в соляной пещере до климатотерапии. При необходимости в санатории можно будет пообщаться с психологами.

- Также для преподавателей и студентов ОГУ им. Тургенева постковидная реабилитация доступна в поликлинике вуза. Восстанавливающий комплекс включает в себя обследование, физиопроцедуры и лечебную физкультуру, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.