В Орле на улице Ленина заработает приемная депутатов горсовета Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле откроется общественная приемная депутатов горсовета на улице Ленина. Народные избранники будут проводить встречи с горожанами в бывшем офисе Орловской областной организации ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

В декабре 2020 года общественная организация передала помещение управлению муниципального имущества и землепользования администрации Орла. Теперь на ближайшее три года оно будет в ведении горсовета.

Встречи с депутатами будут проходить по адресу по адресу: улица Ленина, дом № 15, лит. А (3-й этаж).