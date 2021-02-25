Коронавирус в Орловской области на 25 февраля: заболевших больше 30 тысяч

В Орловской области число заболевших коронавирусом превысило 30 тысяч человек Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России. На 25 февраля 2021 года Орловская область переступила порог в 30 тысяч заболевших.

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 90 жителей региона. А общее число заразившихся коронавирусом за все время наблюдение составляет 30 008 человек.

Выписано по выздоровлению еще 105 орловцев. В общей сложности болезнь смогли победить 26 977 пациентов.

Вновь зафиксированы смертельные случаи: еще 2 человека не смогли справиться с болезнью и ушли из жизни. За месяцы пандемии умерло 432 жителя Орловской области с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.