Нянечкам и младшим воспитателям детсадов Орла увеличат зарплату

Ирина Проваленкова: «Новая система оплаты позволит увеличить заработную плату 758 работникам детсадов Орла» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 25 февраля, в Орле прошло заседание горсовета. Одним из актуальных вопросов повестки дня стала оплата труда младшего персонала детских садов – помощников воспитателей и младших воспитателей.

Напомним, осенью минувшего года им существенно урезали зарплату из-за решения казначейства России о том, что оплата не соответствует времени выполняемых работ. Ситуация вызвала резонанс. В итоге работникам выплачивали компенсации из областного бюджета.

Сегодня депутаты горсовета приняли новые положения об отраслевой системе оплаты труда помощников воспитателя и младших воспитателей. Теперь для них вводится дополнительный коэффициент за работу в группах с превышение плановой наполняемости в 20 человек – от 1,07 до 1,12. Кроме того, доплата будет за работу в разновозрастных группах (0,71 и 0,69), с детьми с отклонениями в развитии (0,70) и с родителями (+10%).

- Новая система оплаты позволит увеличить заработную плату 758 работникам категории помощник воспитателя и младший воспитатель по сравнению с 1 октября 2020 года. Это доплаты к действующей заработной плате, - пояснила Ирина Проваленкова, заместитель главы администрации Орла.

Кроме того, депутаты горсовета выступили с инициативой обратиться к губернатору Орловской области с просьбой компенсировать зарплату на уровне 2020 года другим сотрудникам детсадов, чьи выплаты были ранее урезаны.