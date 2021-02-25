Пожар с погибшим на мусорном полигоне под Орлом проверят следователи

Ведомство проверит ЧП с погибшим и пострадавшим Фото: Архив "КП"

Причинами пожара с печальными последствиями, произошедшего 24 февраля в Орловской области, заинтересовался следственный комитет. Ведомство организовало проверку происшествия, в котором один человек погиб и один покалечился.

Накануне поздним вечером огонь охватил металлические вагончики, расположенные на территории мусорного полигона во Мценском районе. Сотрудники двух пожарных частей работали на месте ЧП. Огонь удалось затушить, но без жертв не обошлось. Было найдено тело мужчины, личность которого устанавливается. Еще один человек, мужчина 49 лет, отравился угарным газом, его госпитализировали в районную больницу.

- По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.