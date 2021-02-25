При пожаре на территории мусорного полигона под Орлом один человек погиб и один постадал

В пожаре погиб один человек, один пострадал Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области трагическими последствиями обернулся пожар. Поздним вечером в среду, 24 февраля, загорелись металлические вагончики во Мценском районе, есть погибший и пострадавший.

Спасателям сигнал о происшествии поступил в начале двенадцатого. Как оказалось, горят строительные вагончики, расположенные на территории полигона ТБО ООО "Росресурс" (рядом с дорогой Мценск-Болхов) .Сотрудники двух пожарных частей прибыли на место, полыхали 5 металлических сооружений.

- Пожарными обнаружен погибший, личность которого устанавливается, кроме этого, был травмирован мужчина 49 лет, которого госпитализировали в Мценскую районную больницу, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Помещения вагончиков сгорели на площади в 90 квадратных метров. По каким причинам произошло трагическое ЧП еще устанавливают эксперты.

В это же время Следственный комитет организовал проверку случившегося.

- По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.