Жители орловской глубинки две недели просидели без воды

В Орловской области почти две недели просидели без воды сельские жители Фото: Архив "КП"

В Орловской области почти две недели просидели без воды сельские жители в Краснозоренском районе. В первой половине февраля в деревне Протасово произошла авария, оставившая людей без холодного водоснабжения.

Ресурс коммунальщики вернули селянам после вмешательства прокуратуры. Проведенная надзорным ведомством проверка показала, что работники муниципальной компании "Коммунальник" не приняли меры по своевременному устранению аварии и восстановлению водоснабжения. Нагоняй от прокуратуры получил директор МУПа. Через какое-то время вода вернулась к деревенским жителям.

- В отношении должностного лица - директора МУП "Коммунальник" прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время материалы административного дела направлены для рассмотрения в Управление государственной жилищной инспекции, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.